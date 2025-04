Był trzeci set i 5:3, gdy zawodniczka zemdlała. Kort opuściła na wózku

Sceny na kortach podczas turnieju WTA 250 Copa Colsanitas. W meczu 1/16 finału Julii Riery z Francescą Jones doszło do niespodziewanego zdarzenia. Brytyjska tenisistka wygrała pierwszego seta, drugiego przegrała i walczyła o to, by pozostać w trzecim. Przy stanie 5:3 dla Riery, Jones nagle zasłabła. Została natychmiast otoczona przez medyków, a kort opuściła ostatecznie na wózku inwalidzkim.