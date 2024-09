Magdalena Fręch zrobiła show na korcie. Jednym gestem zachwyciła kibiców

Magdalena Fręch z tegorocznym US Open pożegnała się na etapie pierwszej rundy, a następnie poleciała do Meksyku, by tam spróbować swoich sił w turnieju rangi WTA 500. W Guadalajarze radziła sobie znakomicie, ponieważ pokonała Eminę Bektas, Ashlyn Krueger, Marinę Stakusic oraz Carolinę Garcię i po raz drugi w karierze awansowała do finału turnieju głównego cyklu WTA. Wcześniej ta sztuka udała jej się w lipcu w Pradze , ale wówczas w meczu o trofeum musiała uznać wyższość rodaczki, Magdy Linette.

