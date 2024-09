Rekord kontynentu w wieloboju z Sułek-Schubert. A Polka komentowała w sieci

Jeszcze na początku roku olimpijski występ Adrianny Sułek-Schubert wydawał się być czymś nierealnym, na początku lutego urodziła syna po cesarskim cięciu. Trudno więc było liczyć, że w pół roku zdoła tak przygotować swoje ciało, by móc z najlepszymi na świecie wieloboistkami rywalizować jak równa z równymi. A dała radę, choć nawet w Paryżu były chwile lepsze i gorsze. Skończyło się na dwunastej pozycji, bardzo przyzwoitym wyniku punktowym (6226 pkt), choć oczywiście dalekim od rekordu życiowego.

Niemniej bydgoszczanka zebrała dużo pozytywnych opinii za swój upór i walkę o powrót do sportu.

Wieczorne "starcie" w sieci. Jakie wyniki może podać statystyk?

Ten siedmiobój na Stade de France był jej drugim w sezonie, wcześniej ukończyła zawody w Warszawie (6033 pkt w czerwcu). Niemniej forma i cały reżim treningowy były podporządkowane igrzyskom. A po nich forma już zaczęła spadać, czego potwierdzeniem były dwa wieloboje mające wysoką rangę w kalendarzu World Athletics - Gold. Najpierw w Memoriale Wiesława Czapiewskiego w Nakle nad Notecią, a teraz w Decastarze w Talence. I nie chodzi o końcową klasyfikację, bo ten w Polsce Sułek-Schubert wygrała, a we Francji skończyła ósma. Ale o wyniki - 6007 pkt w Polsce, a teraz 5922 pkt we Francji.

Nie spodobało jej się, że zajmujący się lekkoatletycznymi wynikami Tomasz Spodenkiewicz, obsługujący ceniony profil Athletics News na platformie X, wspomniał, że 1.75 m w skoku wzwyż to jej najsłabszy wynik od ponad dwóch lat, gdy nie zaliczyła żadnej wysokości w Akademickich Mistrzostwach Polski. Zawodniczka zarzuciła statystykowi, że "przyczynia się do hejtu", z którym mierzą się sportowcy. Mimo, że on podał wyłącznie suchą informację.