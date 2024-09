Polski skoczek zrobił to jako pierwszy w historii. Wielki wyczyn w trudnym konkursie

Szymon Byrski zrobił to jako pierwszy w historii

To był wielki wyczyn 15-letniego skoczka. Szymon Byrski pojechał na zawody Letniego Pucharu Kontynentalnego, by się sprawdzić. Młody zawodnik jak na trafienie na tak silnych rywali w konkursie poradził sobie bardzo dobrze. W pierwszej serii zawodów w Trondheim skoczył na odległość 124 metrów i zajął 23. miejsce. Stękała po tej serii był 17. ze skokiem na odległość 130 metrów.

Dzięki awansowi do drugiej serii Byrski jako pierwszy w historii skoczek z rocznika 2008 uzyskał prawo do startu w zawodach Pucharu Świata i Letniego Grand Prix. Skoczek ostatecznie zakończył zawody na 29. miejscu. Andrzej Stękała był przesunął się za to o jedną pozycję do góry i skończył zmagania na 16. miejscu. Konkurs wygrał Manuel Fettner.