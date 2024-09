Setki tysięcy dla Magdaleny Fręch w Meksyku. Tylko raz zarobiła więcej

Warto przypomnieć, że Francuzka w przeszłości zdobyła dwa tytuły wielkoszlemowe w deblu , wygrała także kończący sezon turniej WTA Finals w 2022 roku. Polka nie miała więc łatwego zadania. Mimo to udało jej się awansować do ścisłego finału meksykańskiej imprezy, w którym zmierzy się z Australijką polskiego pochodzenia, 22-letnią Olivią Gadecki.

Magdalena Fręch rozbiła bank w Guadalajarze. Tylko raz udało jej się zainkasować większe pieniądze

Dzięki tak imponującym występom w Guadalajarze Magdalena Fręch zainkasuje ogromne pieniądze. Już za sam awans do finału imprezy rangi WTA 500 na konto naszej gwiazdy trafi 87 655 euro (około 376 tys. złotych) . Jeśli 26-latka zdoła pokonać Olivię Gadecki, kwota ta wzrośnie aż do 142 tys. euro , a więc około 608 tys. złotych .

Tak wysoka premia pieniężna z pewnością ucieszy reprezentantkę Polski. Do tej pory bowiem tylko na jednym turnieju udało jej się zarobić więcej. Było to podczas tegorocznej edycji turnieju wielkoszlemowego Australian Open. W Melbourne Fręch dotarła aż do czwartej rundy, w której musiała uznać wyższość rozstawionej z numerem czwartym Amerykanki, Coco Gauff. Wówczas na jej konto trafiło 375 tys. dolarów australijskich, co w przeliczeniu dawało aż 990 tys. złotych.