Przegrała z Coco Gauff, ale się nie zatrzymała. Zdobyła tytuł i się zrewanżowała

Gwiazdą tunezyjskiego turnieju była m.in. Sara Sorribes Tormo czy Elise Mertens, obie jednak odpadły przed finałem turnieju. To otworzyło drogę niżej notowanym zawodniczkom do wyrównanej walki na stosunkowo wysokim poziomie.

Sonay Kartal musiała przebrnąć przez kwalifikacje

Sonay Kartal to brytyjska tenisistka zajmująca 151. miejsce w rankingu WTA. Jej największym osiągnięciem w karierze było dotarcie do trzeciej rundy tegorocznego Wimbledonu, gdzie uległa Coco Gauff (4:6, 0:6) . Jak dotąd nie udało jej się zdobyć żadnego trofeum w turnieju rangi WTA, choć kilkukrotnie triumfowała w tych rangi ITF.

Associated Press / © 2024 Associated Press

Aryna Sabalenka po wygranej w Cincinnati Open / Associated Press / © 2024 Associated Press

Jasmin Open okazał się dla niej prawdziwym przełomem. Brytyjka nie trafiała na bardzo wysoko notowane tenisistki, co pozwoliło jej na stosunkowo prostą drogę do finału. Jej rywalka z finału, Rebecca Sramkova, w ćwierćfinale pokonała Sarę Sorribes Tormo i doprowadziła do prawdziwej sensacji. Elise Mertens zostałą wyeliminowana przez półfinałową przeciwniczkę Kartal, czyli Evę Lys. Kartal przed turniejem musiała jednak przejść przez męczące kwalifikacje. Tym samym dokonała czegoś wyjątkowego.