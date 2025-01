Thriller w Gruzji, było krok od sensacji. Kontuzja decydowała w meczu Kaśnikowskiego

W ostatni dzień stycznia reprezentacja Polski podeszła do zmagań w Pucharze Davisa przeciwko drużynie Gruzji, a stawką całej tej rywalizacji stała się możliwość przedarcia do Grupy Światowej I wspomnianych rozgrywek i opcja występu w kwalifikacjach do turnieju finałowego PD. Na korcie spośród "Biało-Czerwonych" jako pierwszy zameldował się Kamil Majchrzak, a niedługo potem do akcji ruszył też Maks Kaśnikowski, który wygrał z Sabą Purtseladze 6:3, 5:7, 6:4. Starcie było niezwykle zacięte, a Gruzin okupił je kontuzją. Podsumowując, podopieczni Mariusza Fyrstenberga przybliżyli się mocno do triumfu nad oponentami.