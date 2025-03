Wołodymyr Zełenski przyleciał do Waszyngtonu, aby zawrzeć z Donaldem Trumpem porozumienie ws. ukraińskich złóż metali ziem rzadkich. Atmosfera między oboma prezydentami już wcześniej była dość gęsta. Jednak to, co wydarzyło się jeszcze w Gabinecie Owalnym zaskoczyło niemal wszystkich obserwatorów.

Trump wprost zasugerował Zełenskiemu, że ten "igra z III wojną światową" , a nienawiść do Władimira Putina w tym momencie sprawia, iż nie jest on gotowy na zawarcie pokoju. Ostatecznie ukraińska delegacja opuściła Biały Dom w atmosferze awantury i zaprzepaszczonej szansy na zawarcie porozumienia.

Kliczko reaguje na kłótnię Trumpa z Zełenskim. "Wow, to nie poszło zgodnie z planem"

Sprawę za pośrednictwem portalu "X" skomentował Władimir Kliczko. Były pięściarz i ukraiński patriota już kilka dni temu zwrócił się do Amerykanów z przypomnieniem, że to Rosjanie rozpoczęli wojnę na Ukrainie wbrew temu, co jakiś czas wcześniej powiedział Donald Trump. - Nie czyńcie Rosji znów wielkiej, ponieważ to sprawi, że 'zimna wojna' znów stanie się wielka - pisał Kliczko.