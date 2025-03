Ostra prognoza wicemistrza świata: "Skoki narciarskie umrą". Wskazał termin

W piątek na mistrzostwach świata w Trondheim rozegrano konkurs pań na skoczni normalnej. Na trybunach mogących pomieścić 18 tysięcy osób zawody obserwowało 5 tys. ludzi, co prawdopodobnie zmotywowało Johana Remena Evensena do napisania felietonu dla norweskiego nrk.no. Polscy użytkownicy platformy X pod wpisem Adama Bucholza podkreślili, że to wcale nie jest mało jak na rywalizację rozgrywaną w dzień roboczy o godzinie 14:00. "Następnym razem niech zrobią w środę o 11:00", "czego oni się spodziewają, jak większość ludzi wtedy pracuje?", "jakby zrobili o 6:00 rano, to może 2 tysiące Norwegów wpadłoby przed pracą" - to niektóre z kąśliwych opinii. Reklama

Mimo to wicemistrz świata z drużyną 2009 i 2011 roku wygłosił dość pesymistyczne słowa. "To smutny werdykt, ale uważam, że skoki stają się sportem wymierającym. Obawiam się, że nasz narodowy sport, który uprawiał każdy, stał się teraz niszowym. Nie tylko jeśli chodzi o liczbę osób aktywnie zaangażowanych, ale również jeśli chodzi o zainteresowanie. Skoki stały się niedostępne, zbyt skomplikowane. Nie mam gotowych odpowiedzi, ale pewne przemyślenia na temat tego, co powinno się stać. Jeśli nie, myślę, że skoki umrą w ciągu dziesięciu lat, przynajmniej w naszym kraju" - zaczął.

Nawiązał do starych czasów, ale nie tylko do pełnych trybun z 2011 r. z Oslo, ale nawet do 2001 r., gdy nie dostał się do programu sportowego w Lillehammer, bo zabrakło miejsc. Opowiadano mu o latach 60., gdy na Holmenkollen widziano nawet 100 tys. osób.

Johan Remen Evensen zmartwiony przyszłością skoków: "Usunąłbym przelicznik za wiatr"

Wyróżnił kilka czynników powodujących osłabienie zainteresowania w Norwegii: zmieniające właścicieli prawa telewizyjne, niejasne dyskwalifikacje za kombinezony i przelicznik za wiatr. Evensen przyznał, że wycofałby reformę z 2009 roku, wprowadzającą rekompensatę za warunki, która jest w jego opinii "sztucznymi punktami". Postuluje powrót do ustalania zwycięzcy głównie za sprawą uzyskanej odległości. Reklama

Moim zdaniem to nigdy nie powinno się wydarzyć. Sportowcy uważają, że było to fantastyczne, ponieważ dzięki temu sport stał się bardziej sprawiedliwy. Istnieje wiele zasad, punktów i czynników, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze zwycięzcy. Nie powinno tak być. Musimy sprawić, aby skoki były prostsze i bardziej zrozumiałe. Skoro tylko najbardziej zainteresowani rozumieją, co dzieje się podczas zawodów w skokach narciarskich, nic dziwnego, że młodzi ludzie nie chcą na to patrzeć ~ Johan Remen Evensen o przeliczniku za wiatr dla NRK

Jak zauważył, norweskie skocznie nie mają już tylu opiekunów co w przeszłości. "Pokolenie pasjonatów odchodzi, niestety wydaje mi się, że jest zbyt mało chętnych, aby przejąć władzę. Znaczna część dzisiejszego pokolenia rodziców, do którego należę, nie ma zasobów ani chęci, by przejąć tę pałeczkę. Wielu z nas już straciło zainteresowanie" - podkreślił.

Jego zdaniem Norwegia podąża w kroku Finlandii, w której "upadek już nastąpił". Pod koniec artykułu pozwolił sobie na nutkę optymizmu. Stwierdził, że patrząc na komplety frekwencyjne w Austrii, Niemczech i Polsce, wciąż widzi nadzieję na ratunek. MŚ w Trondheim traktuje jako okazję do poprawy sytuacji, ale jest świadomy, że sama ekspozycja medialna to za mało.

Reklama Uroczysta ceremonia wręczenia numerów startowych w Wiśle. WIDEO / Interia pl / Interia.tv

Johan Remen Evensen / ODD ANDERSEN / AFP

Kamil Stoch / Robert F. Bukaty/Associated Press/East News / East News