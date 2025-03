Apel mistrza świata do tenisowych władz. Chce rewolucji, to byłby szok dla Świątek i spółki

W pewnym momencie temat dość niespodziewanie zszedł na tenis. Czterokrotny zdobywca Ligi Mistrzów prywatnie jest wielkim fanem tej dyscypliny sportu i skorzystał z okazji, proponując działaczom ogromne zmiany w rozgrywaniu spotkań. Jakie dokładnie? " Po co serwować dwa razy? To dodaje dodatkowe 30 sekund odbijania piłki przez zawodnika. Ludzie nie chcą tego oglądać. Nie chcą też oglądać gry, która rozciąga się na zasadzie przewaga-równowaga-przewaga-równowaga. Powinniśmy wprowadzić złoty punkt przy 40-40" - wypalił, cytowany przez "footboom1.com".

Gerard Pique ma plan na uatrakcyjnienie tenisa. Już grają tak wschodzące gwiazdy

Gdyby włodarze ATP oraz WTA posłuchali się Hiszpana, to doszłoby do istnego trzęsienia ziemi. Wszyscy zawodnicy musieliby zmienić styl gry. Ponadto mecze zrobiłyby się dużo krótsze. Na rewolucję nie zanosi się jednak w najbliższym czasie, przynajmniej w głównych tourach. Nie oznacza to, że nikt nie próbuje nowych rozwiązań. Choćby w Next Generation ATP Finals nie ma przewag przy stanie 40:40.