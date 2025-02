W ostatnich tygodniach życie Wojciecha Marka diametralnie się zmieniło. Jeszcze niedawno ten tenisista szykował się do rozgrywania kolejnych turniejów UTR, w których w przeciwieństwie do imprez ITF nie ma punktów do rankingu ATP, ale są wyższe nagrody finansowe. Jak przyznał, na zawodowym graniu przestało mu zależeć, gdy poszedł na studia na Uniwersytet Południowej Kalifornii.

Teraz 23-latek został sparingpartnerem 44. zawodniczki świata, Ukrainki Dajany Jastremskiej, która 19 lutego grała w trzeciej rundzie Dubaju z Igą Świątek i stawiała spory opór w pierwszej partii (5:7, 0:6). Największym sukcesem w jej karierze seniorskiej jest półfinał Australian Open 2024. Reklama

- Zaczęło się bardzo niewinnie. Dajana szukała sparingpartnera i poinformowała o tym na Instagramie. Napisałem do niej, przedstawiłem się jej i dostałem informację, że przekaże moją kandydaturę dalej. Skontaktował się ze mną jej trener, Mathis Di Maio, który jak się okazało w przeszłości był także moim trenerem w Akademii Patricka Mouratoglou - powiedział Marek serwisowi sportowefakty.wp.pl.

Polak dołącza do sztabu Jastremskiej. Jako jedyny poleci z nią do Indian Wells i Miami

Miał się na tydzień próbny udać do Nicei, gdzie mieści się baza Jastremskiej, ale 24-latka nie wróciła do tego miasta na czas, bo grała w austriackim Linzu aż do finału (przegrała tam w trzech setach z Jekateriną Aleksandrową). Okres próbny przeprowadzili zatem ostatecznie w Dausze podczas tamtejszego "tysięcznika". Wszystko przebiegło dobrze, Polak został włączony do sztabu. Jego życie zmienia się o 180 stopni, przeprowadza się do Francji.

Co więcej, jego rola będzie znacznie większa, niż wskazuje na to nazwa. Będzie miał sporo do powiedzenia w kwestii taktycznej. Niech wybrzmi fakt, że jako jedyny ze sztabu poleci z Dajaną na turnieje tzw. Sunshine Double, czyli prestiżowe imprezy WTA 1000 w Indian Wells i Miami. Zabraknie tam głównego trenera Ukrainki, a będzie nasz rodak. Jak przyznaje, takich sytuacji ma być więcej w sezonie. Reklama

To będzie pełnoetatowa współpraca – będziemy pracować razem zarówno podczas turniejów, jak i poza nimi, dlatego teraz czekają mnie przenosiny do Nicei, gdzie jest jej baza. Bardzo szybko zostanę rzucony na głęboką wodę, gdyż do Indian Wells i Miami polecę tylko ja oraz Dajana, bez głównego trenera, dlatego moja rola wykroczy poza rolę sparingpartnera. Jestem przygotowany na to, że takich sytuacji w sezonie będzie więcej ~ Wojciech Marek dla WP SportoweFakty

Ciekawostką jest, że w 2013 roku Marek pokonał Jannika Sinnera w meczu Nike Junior Tour na Florydzie. Oddał wtedy Włochowi tylko 3 gemy, a w pierwszym secie rozbił go 6:0.

Reklama Ugo Humbert - Jack Draper. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Dajana Jastremska / SEVERIN AICHBAUER / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP / AFP

Dajana Jastremska / AFP