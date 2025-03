Gwiazdor Motoru Lublin pod lupą gigantów. Bajeczny transfer całkiem możliwy

Cierniak w swoim pierwszym seniorskim sezonie zdał egzamin na czwórkę z plusem. Sztab szkoleniowy go chwalił, ale niektórzy eksperci wiedzieli w jego postawie całkiem spore rezerwy. Fakt jest jednak taki, że mistrz świata wykręcił bardzo dobrą średnią biegową - 1,706. Był to 26. wynik w rankingu sklasyfikowanych zawodników w całej PGE Ekstralidze. Młody Polak zasługuje na słowa uznania, zwłaszcza że startuje w dream teamie, gdzie o punkty nigdy nie jest łatwo i często może rzutować to na osiąganych wynikach.



