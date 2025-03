Niebywały nokaut w Arabii. Andrzej Gołota bezlitosny. "W środku nocy"

Andrzej Gołota obejrzał "deski" z walki Bakole - Parker. Oto co powiedział

Zgodziliśmy się co do tego, że takich jak Bakole można nazwać "startowcami", czyli zawodnikami, którzy trenują od walki do walki, a w okresie międzystartowym lekko traktują swój zawód. Istotnie, Kongijczyk nie był w treningu, na dwie doby przed galą dostał propozycję, a przekonały go zapewne ogromne pieniądze. Spekuluje się, że mógł zarobić nawet blisko 4 miliony dolarów .

- Grubasek ten Bakole. Z takim bokserem to ja bym wyszedł w środku nocy - bez ogródek stwierdził były czterokrotny pretendent do tytułu mistrza globu. I przypomniał swoje podejście: - Człowiek regularnie coś robił, trenował, żeby się nie zapuszczać. Cały czas trzeba być sportowcem.

Gołota: Czegoś takiego to nawet historycy nie widzieli

Gołota dociekał, kto konkretnie wypadł z drugiej najważniejszej walki gali. Wskazując na Duboisa wyjaśniłem, że Brytyjczyk jest obecnie posiadaczem jednego z czterech prestiżowych pasów mistrza świata w wadze ciężkiej. A dostał go w spadku po Usyku , który w pierwszej kolejności - co w pełni logiczne - wolał stoczyć rewanż z Tysonem Furym. Federacja IBF była jednak nieprzejednana i w taki sposób w czerwcu zeszłego roku sprawiła, że Usyk przestał być zunifikowanym mistrzem, a pełnoprawną wersję zwakowanego pasa otrzymał Dubois .

- To jest bajer, co? Czegoś takiego to nawet historycy nie widzieli - nie mógł się przestać śmiać "Andrew". - I to coś takiego zrobiła federacja IBF? Przecież to jest niezła organizacja, prestiżowo w sumie trzecia po WBA i WBC. Popatrz, co te pieniądze mogą robić w życiu - dodał.