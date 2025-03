Weronika Stiepanowa niegdyś święciła triumfy w biegach narciarskich, w 2022 roku sięgając nawet po olimpijskie złoto podczas igrzysk w Pekinie, ale dziś mówi się o niej z innych powodów. Od kilku lat wielokrotnie zabiera głos na temat sytuacji politycznej, a za sprawą swoich kontrowersyjnych opinii i wiernopoddańczych apelów dorobiła się przydomku... "pupilki Putina".

Swego czasu kompromitowała się, wzywając FIS do bezwarunkowego dopuszczenia Rosjan do startów w zawodach pod egidą federacji. "FIS próbuje znaleźć równowagę, ale wygląda na to, że zamykają się na problem i z pewnością mają nadzieję, że sytuacja 'sama się rozwiąże'. Nie sądzę, tak już nie będzie. Żeby było jasne: albo wracamy na równych prawach, albo nie wracamy wcale" - gorączkowała się w rozmowie ze szwedzkim SVT. Reklama

Innym razem bezczelnie atakowała Międzynarodowy Komitet Olimpijski za rzekomo niesprawiedliwe podejście do rosyjskich sportowców. Jej zdaniem wymogi startów pod neutralną flagą są nie do przyjęcia. "Drogi MKOl-u, dlaczego nie pójdziecie do diabła ze wszystkimi swoimi warunkami i rekomendacjami?" - irytowała się.

Nie pozwolę żadnej 'międzynarodowej komisji' uporządkować moich poglądów i decydować, czy kwalifikować mnie do Mistrzostw Świata. W takim razie idźcie sobie sami ~ - dodawała.

Teraz o 24-letniej Stiepanowej znów jest głośno. Okazuje się, że w jej życiu doszło do wielkich zmian, które rzutują również na jej karierę. Dość niespodziewanie dla fanów przerwała sportowe zmagania na rzecz... założenia rodziny.

Weronika Stiepanowa nie daje o sobie zapomnieć. Dopiero co urodziła, a już taki komentarz

Na ten moment kariera Weroniki Stiepanowej jest w zawieszeniu. Okazuje się bowiem, że ostatnio została mamą. W lutym urodziła się jej córeczka. Dziewczynka otrzymała imię Dina. "Witamy, poznajcie Dinę, nową obywatelkę świata i Rosji, nowe szczęście jej rodziców. Poród przebiegł szybko i łatwo" - poinformowała sportsmenka w mediach społecznościowych. Dodała, że nadzorujący poród zespół medyczny przekazał jej, że "lepiej rodzić młodo i przygotować się na to z wyprzedzeniem". Reklama

Mimo że biegaczka narciarska dopiero co rozpoczęła urlop macierzyński, najwyraźniej nie zamierza skupiać się wyłącznie na obowiązkach rodzicielskich. Co prawda nart na nogi jeszcze nie zakłada, ale znalazła inny sposób na to, by pracować. Jak sama ogłasza, będzie teraz występować w roli ekspertki. W sieci komentuje rozpoczęte niedawno mistrzostwa świata w Trondheim. Przy okazji w swoim stylu nawiązała do nieobecności Rosjan w Norwegii.

"Dziś Jonna Sundling pokonała rywalki na Mistrzostwach Świata w Tronheim. Czy Lynne Swan może wygrać w takim stylu, jak to zrobiła Szwedka? Nie sądzę. Ale ja bardzo chcę życzyć szwedzkim narciarzom zdrowia i szybkiego powrotu do pracy. Dużo siły, Lynn. Nie tańczyliśmy z Wami naszego tanga na nartach" - opisała swoje najświeższe spostrzeżenia.

Dla biegaczy narciarski MŚ w Trondheim rozpoczęły się na dobre 27 lutego. Następne zmagania zaplanowane są na 1 (bieg łączony mężczyzn 2x10 km) i 2 marca (bieg łączony kobiet 2x10 km). Odbędą się jeszcze biegi na 10 km stylem klasycznym (4 marca), drużynowe sprinty stylem klasycznym (5 marca), 4x75 km relay (6 i 7 marca) oraz 50 km stylem dowolnym (8 i 9 marca). Reklama

Reklama Jakub Wolny po mistrzostwach Polski. WIDEO / Tomasz Kalemba / Interia.tv

Weronika Stiepanowa (pierwsza z lewej) / ODD ANDERSEN / AFP / AFP