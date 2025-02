Turnieje w Dosze i Dubaju już za nami. W Katarze Iga Świątek nie zdołała obronić tytułu wywalczonego przed rokiem, a w Zjednoczonych Emiratach Arabskich odpadła szybciej niż w zeszłej edycji zawodów, przez co jej strata do liderującej w rankingu WTA Aryny Sabalenki powiększyła się do 1091 punktów .

Teraz obie panie szykują się do rywalizacji w Indian Wells. W Kalifornii Polka będzie miała sporo do udowodnienia, wszak przed dwunastoma miesiącami dotarła do finału BNP Paribas Open, pokonując w ostatecznym starciu Marię Sakari (6:4, 6:0). Oznacza to, że już niebawem Iga będzie broniła maksymalnej puli - 1000 punktów. Aryna ma do stracenia dużo mniej, ponieważ w zeszłym roku dotarła do czwartej rundy.