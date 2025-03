Co za wieści od Anny Lewandowskiej. Ogromne poruszenie w całym kraju

Z początku małżonka kapitana piłkarskiej reprezentacji Polski ograniczała się jedynie do tworzenia planów treningowych i żywieniowych dla swoich klientów, z czasem jednak zapragnęła powiększyć swoje imperium i obecnie jest właścicielką kilku dobrze prosperujących firm i marek , które łączy jeden cel - inspirowanie ludzi do podejmowania zdrowszych decyzji, zarówno dla ciała, jak i dla duszy.

Associated Press / © 2025 Associated Press

Real Madryt przygotowuje się do starcia z Realem Betis w La Liga. WIDEO / Associated Press / © 2025 Associated Press

Anna Lewandowska wraca do Dojo Stara Wieś. Za bilety na Camp by Ann trzeba sporo zapłacić

Na reakcję internautów WAG “Dumy Katalonii" nie musiała wcale długo czekać. Po zaledwie kilkunastu minutach Lewandowska przekazała za pośrednictwem Insta Stories, że zapisy na majowy obóz w Dojo Stara Wieś zostały już zamknięte. Oznacza to więc, że wejściówki na to wydarzenie rozeszły się jak świeże bułeczki. Jest to jedynie potwierdzenie, że Anna Lewandowska pozostaje jedną z czołowych trenerek fitness w naszym kraju i codziennie motywuje innych do dbania o siebie.