Madison Keys to piąta rakieta USA, zarazem jednak zawodniczka z TOP 15 światowego rankingu, z aspiracjami na powrót do najlepszej dziesiątki. Elena-Gabriela Ruse też jest piątą zawodniczą w swoim kraju, ale w Rumunii wygląda to jednak zupełnie inaczej. Ona zajmuje na liście WTA miejsce numer 125., tuż przed naszą Mają Chwalińską. W Melbourne musiała grać kwalifikacje, ale przeszła je. W tym samym czasie Keys była gwiazdą zawodów WTA 500 w Adelajdzie - wygrała ten turniej, w finale pokonała Jessicę Pegulę.

