Tyle że nawet gdy ostatnio Ostapenko była w stanie zanotować tak błyskotliwy występ, przykładem choćby WTA 1000 w Dosze, to za chwilę znów seryjnie przegrywała spotkania z zawodniczkami nie z drugiego, ale nawet z trzeciego szeregu. Pytanie, co się stanie teraz w Madrycie.

WTA 1000 w Madrycie. Jelena Ostapenko poznała swoją pierwszą rywalkę. Walczyły dwie... weteranki

Pierwszą rywalkę mistrzyni ze Stuttgartu miało wyłonić starcie 35-letniej Anastasiji Sevastovej z niespełna 34-letnią Anastazją Pawluczenkową . Gdyby patrzeć tylko na ostatnie wyniki, zdecydowaną faworytką była Rosjanka. Pawluczenkowa to bowiem rewelacja Australian Open, dotarła w Melbourne do ćwierćfinału, w nim stoczyła trzysetowy bój z Aryną Sabalenką.

To jednak nic przy kłopotach Sevastovej. Łotyszka to była 11. rakieta świata, ale obecnie jej nazwiska próżno... szukać w rankingu WTA. Rok temu dotarła do ćwierćfinału turnieju w Austin, doznała tam poważnej kontuzji kolana. Przeszła w Austraii operację, wróciła do gry dopiero w zeszłym tygodniu w turnieju ITF na Słowenii, wygrała jedno spotkanie, później poddała starcie z Arantxą Rus po wygranym secie na 1:1. Jej dyspozycja była więc ogromną niewiadomą.