Papszun odchodzi. Postawił sprawę jasno. "Do niego nigdy nie będę miał szacunku"

Zwycięstwo nad Zagłębiem Lubin gwarantowało ekipie z Częstochowy zamknięcie roku na pozycji lidera ekstraklasowej tabeli. Od 35. minuty gospodarze grali jednak w dziesiątkę. Po bramce straconej w końcowym fragmencie spotkania musieli pogodzić się z porażką.

W ten sposób seria wygranych potyczek skończyła się na pięciu. Rozpoczęła się zaraz po tym, kiedy Marek Papszun... ogłosił, że chce pracować w Legii Warszawa.

Marek Papszun żegna się z Częstochową. Czuję się doceniony i z takim poczuciem będę odchodził

Dla kibiców Rakowa deklaracja 51-letniego szkoleniowca była szokiem. Na Papszuna wylała się fala hejtu. Przyjął ją twardo, ale siłą rzeczy to musiało zostawić w nim ślad.

- Mimo tej sytuacji, jaka ostatnio miała miejsce, do większości osób z Częstochowy mam tutaj szacunek. I tak zostanie. Kto nie miał szacunku do mnie, ja do niego też nigdy nie będę miał. To chyba jest normalne - oznajmił na niedzielnej konferencji prasowej.

- Nie zasłużyłem sobie na obraźliwe transparenty tutaj - dodał. - Nie mając wiedzy kompletnej, należało się z tym wstrzymać. Jakieś transparenty o sprzedawczyku czy Judaszu. Za daleko to poszło. Dwa kroki za daleko. To jest cywilizacja, XXI wiek. I każdy człowiek ma prawo do tego, żeby o sobie decydować.

Kontrakt Papszuna z Rakowem obowiązuje do końca tego sezonu. Nieoficjalnie wiadomo, że ostatecznie doszło do porozumienia z Legią. Wiosną twórca sukcesów częstochowian będzie pracował przy Łazienkowskiej.

Jak będzie wspominany przez kibiców w mieście, które opuszcza?

- Dzisiaj byłem na Jasnej Górze. Widać ten szacunek. Ludzie podchodzą, chcą sobie zrobić zdjęcie. Ja to czuję i bardzo doceniam. Jestem tutaj osobą szanowaną i nie mam złości. Czuję się doceniony i z takim poczuciem będę odchodził. Nie jestem obrażony na kibiców Rakowa. Nie ma złej krwi. Chcę pamiętać dobre momenty - zapewnia Papszun.

Ostatni mecz pod jego wodzą "Medaliki" rozegrają z najbliższy czwartek. W Lidze Konferencji zmierzą się na wyjeździe z Omonią Nikozja. Awans do wiosennej fazy zmagań Raków ma już zapewniony.

