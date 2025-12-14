To będzie hit. Cristiano Ronaldo na wielkim ekranie, zagra w kultowej serii

Cristiano Ronaldo to jeden z najwybitniejszych piłkarzy w historii futbolu. Wielokrotny zdobywca Złotej Piłki, mistrz Europy z reprezentacją Portugalii, triumfator Ligi Mistrzów i autor setek bramek w największych europejskich klubach. Dziś pełni rolę kapitana saudyjskiego Al-Nassr oraz lidera portugalskiej kadry narodowej, niezmiennie pozostając jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci światowego sportu.

Od wielu lat Portugalczyk spełnia się jednak nie tylko na boisku. Z powodzeniem rozwija swoje imperium biznesowe, które obejmuje m.in. sieć luksusowych hoteli pod marką CR7, kliniki transplantacji włosów, linie odzieżowe, perfumy oraz liczne kontrakty reklamowe. Jego nazwisko stało się globalną marką, a sam Ronaldo wielokrotnie udowadniał, że potrafi odnaleźć się również poza światem sportowej rywalizacji.

Cristiano Ronaldo w "Szybkich i wściekłych"? Vin Diesel ujawnia szczegóły

Już wkrótce będzie miał okazję sprawdzić się w zupełnie nowej roli i wyjść poza swoją dotychczasową strefę komfortu. Wszystko wskazuje na to, że Cristiano Ronaldo stanie przed kamerą w jednej z najpopularniejszych serii filmowych na świecie, co może okazać się dla niego kolejnym przełomowym doświadczeniem.

O możliwym angażu Portugalczyka poinformował Vin Diesel, amerykański aktor i producent, od lat związany z cyklem "Szybcy i wściekli". To właśnie on ogłosił, że Cristiano Ronaldo jest brany pod uwagę do roli w kolejnej odsłonie serii. "Wszyscy pytali, czy on zagra w "Szybkich i wściekłych"… Muszę przyznać, że to się na pewno wydarzy. Napisaliśmy dla niego rolę" - zdradził Amerykanin w mediach społecznościowych.

Ronaldo nie ma jeszcze na koncie głównych ról w filmach fabularnych, ale regularnie pojawia się w reklamach i dokumentach poświęconych jego życiu oraz karierze. Co ciekawe, już wcześniej planowano jego udział w prequelu serii z 2009 roku zatytułowanym "Bandoleros", jednak ostatecznie projekt ten nie doszedł do skutku.

Vin Diesel był ostatnio obecny na meczu Al-Nassr z Al-Ittihad, po którym spotkał się z Ronaldo. Według wcześniejszych doniesień, jedenasta część "Szybkich i wściekłych" ma trafić do kin w 2026 roku i będzie finałem kultowej serii. Jeśli udział CR7 rzeczywiście dojdzie do skutku, będzie to z pewnością jedno z najważniejszych wydarzeń ostatnich lat.

Cristiano Ronaldo MOHAMMED SAAD / ANADOLU / Anadolu via AFP AFP

Cristiano Ronaldo FAYEZ NURELDINE / AFP AFP

Vin Diesel AFP