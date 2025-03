Sabalenka już po pierwszym meczu w Miami. Doszło do rewanżu po 9 latach

W swoim pierwszym meczu w ramach drugiej rundy turnieju w Miami Aryna Sabalenka mierzyła się z Wiktorią Tomową, czyli zawodniczką, z którą do tej pory mierzyła się tylko raz. Dziewięć lat temu w Budapeszcie Bułgarka pokonała Białorusinkę 7:6(4), 6:4. Teraz na Florydzie doszło do długo wyczekiwanego rewanżu. Liderka rankingu nie pozostawiła złudzeń i bardzo pewnie awansowała do kolejnej rundy.