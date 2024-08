Djoković nie wytrzymał. Płacz i wielkie drżenie rąk. Nagle ruszył na trybuny

10 triumfów w Australian Open, 3 wielkoszlemowe tytuły wywalczone na kortach Rolanda Garrosa, 7 zwycięstw na Wimbledonie i 4 wygrane w US Open - to rekordowy dorobek Novaka Djokovica, w którym do dzisiaj brakowało mu już tylko jednego - złotego medalu igrzysk olimpijskich. Wywalczył go w niedzielę w Paryżu, pokonując po niezwykłym finałowym boju Carlosa Alcaraza .