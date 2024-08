Zostanę z tym, że choć nie spełniłam największego marzenia, to na dziś zrobiłam wszystko co mogłam, żeby zagrać w #Paris2024 jak umiałam najlepiej, na własnych warunkach. Dziękuję Wam za wsparcie i zrozumienie niezależnie od oczekiwań. Wrócę na igrzyska mądrzejsza

Tenis. Iga Świątek odebrała medal. A potem zdobyła się na szczere wyznanie

Kto by pomyślał, gdy byłam mała i zaczynałam tę przygodę, że będę w takiej pozycji i będę grała w tenisa na takim poziomie, by móc walczyć o takie rzeczy. Jestem ogólnie przeszczęśliwa, że przy tej całej presji i oczekiwaniach, jakie były wokół mnie, zdobyłam medal. Szczerze mówiąc, nie ma dla mnie znaczenia jaki, bo wiem, że dałam z siebie wszystko. Zrobiłam wszystko, co mogłam. Moje zaangażowanie i skupienie było stuprocentowe, tak samo jak mojego zespołu. To po prostu kolejne potwierdzenie tego, że wszystko robimy dobrze, że opłaca się ciężko pracować i przełamywać w trudnych momentach

A mówiąc o swoim medalu, dodała: - Piękny jest, to prawda. Przyznam, że dopiero teraz, jak faktycznie go dostałam, to potrafię docenić to wszystko, co się wydarzyło. Bo naprawdę nie było łatwo. Więc to, że czuję na szyi teraz lekki ciężar, jest najlepszą nagrodą, jaką mogłam dostać.