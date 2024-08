Niebywałe. Po meczu Djoković dostał szału. Teraz jego rywal odbiera złoto

Triumfatorzy do meczu o złoto dotarli bez straty seta. Tym razem przyszło im stoczyć niezwykle zacięty bój i nie wyszli z niego bez szwanku. To drugie w historii tenisowe złoto Australii . W 1996 roku w Atlancie - także w deblu - najlepsi okazali się Todd Woodbridge i Mark Woodforde.

Djoković kipiał z wściekłości. Teraz może Ebdenowi gratulować. Sam nadal marzy o złocie

Pojawił się na placu gry dla zabawy . Zachowywał się momentami lekceważąco. Jak wtedy, gdy podszedł pod trybuny i zaproponował jednemu z widzów przejęcie rakiety i zastąpienie go na korcie.

- Jedynym celem było po prostu nie doznać kontuzji, szczerze mówiąc . To był dosłownie jedyny cel. Oczywiście nigdy nie zamierzałem wygrać. Ale miło było trafić tam kilka piłek - tłumaczył rozradowany po porażce 0:6, 1:6.

- Naprawdę nie rozumiem tych zasad. To naprawdę nie jest dla mnie logiczne. Szczerze mówiąc, nie sądzę, żeby to był dobry wizerunek dla tego sportu. Było wielu singlistów, którzy zasługiwali tutaj na swoją szansę. Mogli zostać wezwani, na pewno by nie odmówili. Nie pojmuję, dlaczego tak się nie stało - kipiał z wściekłości Djoković.