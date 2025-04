To był złoty strzał. Kariera mistrza świata wisiała na włosku, wielka przemiana

Michael Jepsen Jensen w sezonie 2024 przekroczył nawet oczekiwania władz Bayersystem GKM-u Grudziądz, które zakontraktowały go w miejsce Jasona Doyle'a. Nie dość, że dzięki temu złotemu strzałowi klub uratował swój byt w PGE Ekstralidze, to jeszcze zakwalifikował się do wymarzonych play-off. Poprzeczka teraz jest zawieszona wyżej, Duńczyk ma stanowić o sile zespołu w nadchodzących rozgrywkach. - Jest dobrze przygotowany mentalnie, sprzętowo, wagowo, kondycyjnie - wymienia, komplementując swojego podopiecznego trener GKM-u Robert Kościecha w rozmowie z pomorska.pl.