Była na drodze Świątek. Mistrzyni z Abu Zabi rozbita w Miami. W 72 minuty

Jeśli Iga Świątek pokona w niedzielę Elise Mertens, w czwartej rundzie zmierzy się z lepszą zawodniczką z pary: Karolina Muchova/Elina Switolina . Obie zna doskonale, toczyła z nimi wielkie pojedynki. O ile jednak awansu Czeszki do trzeciej rundy można się było spodziewać, bo Wiktoria Azarenka jest już daleka od wysokiej formy, to jednak starcie Switoliny z Belindą Bencic zapowiadało się niezwykle ciekawie. A okazało się jednostronne.

WTA 1000 Miami Open. Elina Switolina kontra Belinda Bencic. Hit już w drugiej rundzie

A było to spotkanie, które w zestawie na drugą rundę zapowiadało się jako jedno z najciekawszych. W Indian Wells obie dotarły do ćwierćfinału, Switolina przegrała tam z niesamowitą Mirrą Andriejewą , Bencic zaś została rozbita przez Madison Keys . Szwajcarkę można jednak zrozumieć, ona już przecież prezentuje się od stycznia znakomicie, ale nie odzyskała jeszcze dawnej wytrzymałości fizycznie. I nie jest być może jeszcze w stanie grać na najwyższym poziomie przez kilka tygodni z rzędu.

I to Switolina zagra w niedzielę z Muchovą, a jeśli wygra, to zapewne we wtorek po raz czwarty stanie do rywalizacji z Igą Świątek. O ile Polka najpierw upora się z Belgijką Elise Mertens.