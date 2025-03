Przyjaciółka zdążyła przed meczem Igi Świątek. I zagra w finale WTA

Najpierw bowiem po trwającym 200 minut, całkowicie zwariowanym spotkaniu pokonała Elsę Jacquemot z Francji 6:0, 6:7 (7), 7:5. A później spędziła na korcie jeszcze dwie godziny, by razem z Czeszką Anastasią Detiuc zameldować się w finale gry podwójnej. I to po równie zakręconym meczu, w którym przegrywały już z rozstawionym i z dwójką Japonkami Nao Hibino i Makoto Ninomiya 5:7 i 1:3, by wygrać 5:7, 7:5, 10-8 po... zmarnowaniu trzech piłek meczowych.

WTA 125 w Antalyi. Maja Chwalińska i Anastasia Detiuc grały o finał. Dla Polki może to być trzeci tytuł z rzędu

Faworytkami były jednak Nao Hibino i Makoto Ninomiya, zwłaszcza ta druga specjalizuje się w grze podwójnej i tylko na niej skupia. W 2022 roku Ninomiya wygrała trzy turnieje z głównego cyklu touru - i to na trzech różnych nawierzchniach: w Bad Homburgu (trawa), Rabacie (mączka) i Adelajdzie (twarde). A Polka miała prawo czuć się już zmęczona. Nie odpuściła jednak, jak to często singlistki mają w zwyczaju, nie zostawiła partnerki na lodzie.

A choć zaczęło się idealnie, Polka i Czeszka prowadziły 3:0 i 5:3, to szybko jednak role się odwróciły. Japonki wygrały cztery gemy z rzędu, dopisało im szczęście, bo w dwóch decydował tzw. rozstrzygający punkt przy stanie 40-40. I to one go zdobyły.