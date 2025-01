Świątek zaatakowana przez rywalkę, Abramowicz ujawnia kulisy. "Igę po prostu zatkało"

Iga Świątek w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich wygrała pierwszego seta z Daniele Collins 6:1, po czym losy rywalizacji odwróciły się i to Amerykanka triumfowała 6:2. W trzeciej, decydującej partii, zawodniczka z Raszyna prowadziła już 4:1 , ale nie było jej dane dokończyć meczu - rywalka skreczowała i tym samym nasza reprezentantka zameldowała się w półfinale.

Po meczu Polka podeszła do rywalki i to właśnie wówczas miała usłyszeć kilka gorzkich słów pod swoim adresem. "Danielle Collins po porażce z Igą Świątek zaatakowała organizatorów turnieju tenisowego, a także samą Igę. Polka jest jej zdaniem nieszczera i fałszywa. Nie wytłumaczyła jednak, o co dokładnie chodzi" - ujawnił obecny na miejscu Mateusz Puka z WP SportoweFakty.