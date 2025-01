Iga Świątek przestrzega: "Może się coś stać". Takie słowa tuż po wywalczeniu awansu

Iga Świątek czuje się bardzo pewnie na Australian Open 2025. Do tej pory straciła tylko 14 gemów, co jest czwartym najlepszym wynikiem w AO w erze open. W półfinale imprezy czeka ją rywalizacja z Madison Keys. Oficjalna strona turnieju zapowiadając czwartkowe boje w żeńskim singlu, przypomniała wypowiedź Polki po wyeliminowaniu Emmy Navarro w ćwierćfinale.

Doszła do ćwierćfinału turnieju w Auckland. Z kolei w Adelajdzie była bezkonkurencyjna, pokonała w finale Jessicę Pegulę. To dobrze zwiastowało przed Melbourne.

Iga Świątek 4-1 Madison Keys. Szóste starcie już w czwartek w Australian Open

Australian Open przypomniało, że bilans starć obu pań wynosi 4-1 dla Świątek. W tych czterech porażkach Amerykanka ugrała 15 gemów. Górą była w swoim ulubionym Cincinnati w 2022 roku. Autor artykułu jest zdania, że nawet jeśli w czwartek odpadnie, to będzie mogła widzieć szklankę do połowy pełną, a nie pustą.

- Dochodzę do punktu, w którym zaczynam doceniać swoją karierę za to jaka była i nie musi mieć Wielkiego Szlema, abym spojrzała na nią i powiedziała: "Wykonałam naprawdę dobrą robotę". Oczywiście nadal jest to celem, ale były okresy w mojej karierze, w których czułam, że jeśli go nie wygrałam, to nie zrobiłam wystarczająco dużo i nie wykorzystałam swojego potencjału. Myślę, że to odebrało mi wiele radości z gry i były chwile, kiedy czułam się sparaliżowana na korcie - zacytowano jej wypowiedź.