Keys nagle przemówiła ws. Świątek przed półfinałem. To ma być sekretem Polki

Iga Świątek w nocy z wtorku na środę według czasu środkowoeuropejskiego odniosła kolejne pewne zwycięstwo na Australian Open 2025 i pokonała Amerykankę Emmę Navarro w ciągu dwóch setów. Teraz przed reprezentantką Polski spotkanie z kolejną przedstawicielką USA - Madison Keys. Ta zdaje sobie sprawę z wyzwania, jakie stanęło przed nią w związku z potyczką z drugą rakietą świata i wprost wskazuje to, co jest sekretem kolejnych sukcesów raszynianki. Tenisistka z Illinois wróciła też myślami do swojego jedynego dotychczasowego triumfu nad Świątek.