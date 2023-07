Hurkacz postawił się Djokoviciowi, niesamowity bój Polaka

Hubert Hurkacz nie mógł wyobrazić sobie trudniejszego przeciwnika w walce o ćwierćfinał Wimbledonu. Novak Djoković na tamtejszych kortach jest niepokonany od 2188 dni - to niewiarygodnie długa przerwa. Z kolei na korcie centralnym nie przegrał już od ponad 10 lat!

Panowie swój mecz rozgrywali na korcie centralnym, co oznaczało, że musieli zaczekać aż Iga Świątek zakończy swoje spotkanie z Belindą Bencić . Ten mecz trwał wyjątkowo długo - Świątek była bliska przegranej, w drugim secie obroniła dwa meczbole, ale ostatecznie odwróciła losy spotkania na swoją korzyść.

To wszystko sprawiło, że Hurkacz z Djokoviciem swoje spotkanie rozpoczęli dopiero około 21.45 czasu polskiego i od początku istniało spore ryzyko, że mecz nie zostanie dokończony tego dnia.

Hubert Hurkacz nie wykorzystał trzech piłek setowych

To niepowodzenie zdecydowanie wpłynęło na grę polskiego tenisisty, a Djoković skorzystał z ogromnego doświadczenia. Wygrał łącznie pięć ostatnich piłek pierwszego seta, wygrywając go ostatecznie 7:6 (8-6).

Drugi przegrany tie-break

Drugi set także okazał się niezwykle zacięty. O ile przez cały pierwszy set nie doszło nawet do sytuacji, by któryś z tenisistów miał break pointa, tak teraz Djoković przy stanie 2:1 miał szansę przełamać Hurkacza. Nie udało mu się to jednak.