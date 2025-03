Godziny do meczu Hurkacz - de Minaur, a tu taka radosna nowina. Jest oficjalny komunikat

Trwa obecnie turniej ATP Masters 1000 w Indian Wells. Już dzisiaj ponownie zobaczymy na korcie Huberta Hurkacza. Polak rozpoczął zmagania w Kalifornii od zwycięstwa 7:5, 6:3 w starciu z Hugo Gastonem. Dzisiaj poprzeczka dla naszego reprezentanta powędruje znacznie wyżej, bowiem jego przeciwnikiem będzie tenisista z czołowej "10" rankingu - Alex de Minaur. Tak naprawdę to Australijczyk wystąpi w roli faworyta do awansu do czwartej rundy zmagań. Pojedynek zaplanowano jako drugi w kolejności od godz. 19:00 czasu polskiego (po meczu Botic van de Zandschulp - Francisco Cerundolo). To oznacza, że wcześniej zostanie wyłoniony rywal w 1/8 finału dla zwycięzcy polsko-australijskiej batalii.

