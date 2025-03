6:0 w meczu Huberta Hurkacza z tenisistą TOP 10. Zaskakująca dominacja w Indian Wells

Poniedziałkowy wieczór przyniósł nam rywalizację z udziałem Huberta Hurkacza w batalii o awans do czwartej rundy ATP Masters 1000 w Indian Wells. Polak wyszedł na kort tuż po godz. 21:00 czasu polskiego, by zmierzyć się z Alexem de Minaurem, dziesiątym tenisistą rankingu. Chociaż to Australijczyk był faworytem, trudno było się spodziewać aż takiej dominacji, jaka miała miejsce dzisiaj na korcie. Tenisista z Sydney wygrał spotkanie 6:4, 6:0 i zagra o ćwierćfinał z Francisco Cerundolo.