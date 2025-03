Real Madryt "zmiażdżony" w małym hicie La Liga. 23 strzały na bramkę Courtois

Ostrzeliwany Real Madryt. Thibaut Courtois bohaterem

Zespołowi prowadzonemu przez Carlo Ancelottiego w tej serii gier przypadł wyjazd do Villarreal, gdzie w rozgrywkach ligowych Real nie wygrał od siedmiu lat. Jakby tego było mało, "Los Blancos" do tej rywalizacji podchodzili po nieco ponad 48 godzinach odpoczynku, co bardzo nie podobało się ich trenerowi. - Ja tego nie rozumiem, ale co możemy zrobić... Nic. Trzeba się tam stawić i zagrać mecz. Nie rozumiem tego, bo myślę, że minimum na regenerację to 72 godziny, ale taki jest terminarz. Oby któregoś dnia mogło się to zmienić - stwierdził rozwścieczony Włoch na konferencji przed tym spotkaniem. Mecz z "żółtą łodzią podwodną" był o tyle istotny, że dzień później mierzyć się będą ze sobą Atletico Madryt i FC Barcelona, a więc główni rywale do walki o mistrzostwo.