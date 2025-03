Pojawiało się wiele artykułów sugerujących, że zespół medyczny dopuścił się zaniedbania zdrowia byłego piłkarza i to właśnie przez ich niekompetencje Maradona zmarł przedwcześnie. Do tej wersji wydarzeń przychylił się syn Argentyńczyka, Diego Maradona junior. "Zabili mojego ojca. Oni porzucili go na pastwę losu, kiedy można było go uratować. Obiecałem sobie, że do ostatniego dnia życia będę walczył o sprawiedliwość" - mówił w programie "Verrisimo".