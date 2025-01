Początek 2025 roku dla Igi Świątek jest intensywny. Reprezentantka Polski jeszcze niedawno walczyła na United Cup, gdzie biało-czerwoni doszli do finału, a następnie regenerowała się przed kolejnym turniejem. Tym jest Australian Open . Dotychczas tylko raz zdarzyło się, aby Świątek przebrnęła czwartą rundę zmagań na Antypodach i tym razem na pewno chciałaby dojść do kluczowych faz rywalizacji. Zwłaszcza że musi gonić Arynę Sabalenkę w rankingu WTA .

W drugiej rundzie Australian Open Świątek zmierzy się z Rebeccą Sramkovą i będzie zdecydowaną faworytką do zwycięstwa. Inny wynik będzie uznawany za ogromną sensację. Na sukces drugiej rakiety świata pracuje co najmniej kilka osób . O trenerze Wimie Fissette, czy Darii Abramowicz mówi się bardzo często . Rzadziej wymienia się m.in. nazwisko sparingpartnera raszynianki, który towarzyszy jej niemal przy każdym turnieju.

Ważna wiadomość dla Świątek. Jej sparingpartner walczy o powrót na kort

Tomasz Moczek - bo to o nim mowa - regularnie trenuje ze Świątek i jest jednym z jej najbliższych współpracowników. Tym razem tenisista nie mógł jednak pomóc reprezentantce biało-czerwonych. Już przed Australian Open było wiadomo, że w obozie zawodniczki będą musiały zajść nagłe zmiany i Moczek nie uda się na drugą półkulę ziemi. Jego miejsce zajął Kacper Żuk, który niedawno zakończył karierę tenisową .

Postanowił jednak nie rezygnować z pasji i zdecydował się o pozostaniu w tenisowym świecie, ale już w innej formie. I to właśnie Żuk wspiera teraz Świątek. Jest jednak niemal pewne, że Moczek w przyszłości powróci do sztabu Świątek . Najpierw jednak będzie musiał uporać się z problemami zdrowotnymi i przejść żmudną rehabilitację. Przed meczem Świątek z Sramkovą pojawiło się nagranie z udziałem sparingpartnera tenisistki.

Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego Świątek, udostępnił na swoim profilu na Instagramie nagranie z sali treningowej. Wideo pokazywało Moczka ćwiczącego z ciężarami. "Pracujemy z Tomkiem Moczkiem nad jego powrotem na korty. Tomek musi być gotowy, aby powrócić do pracy z Igą Świątek" - możemy przeczytać w opisie nagrania. Dla Świątek to na pewno ważne informacje, że jej sparingpartner powoli wraca do pełni zdrowia.