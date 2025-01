Radosław Majdan wreszcie to przyznał. Poszedł w ślady swojej żony

Radosław Majdan korzysta z medycyny estetycznej

Małgorzata Rozenek od dłuższego czasu nie ukrywa, że poprawiała niektóre elementy swojego ciała, ale wciąż nie mówi głośno o kolejnych zmianach, jakich dokonała. Zamiast tego do pewnych zmian przyznał się Radosław Majdan. Okazało się, że korzysta z jednego ze znanych zabiegów. " Ja już mówiłem kiedyś o tym, ja sobie robię botoks co jakiś czas, może nieregularnie, ale robię. To jest jedyne, co robię " - mówił w rozmowie ze Światem Gwiazd.

Radosław Majdan broni swojej żony

Majdan postanowił też na moment skupić się na krytyce wymierzoną w jego małżonkę. Zareagował na to, co jest szeroko komentowane w sieci, czyli fakt wielu zmian w ciele za sprawą operacji plastycznych u Małgorzaty Rozenek.

"Ja do końca nie rozumiem takiego stwierdzenia: starzejmy się z godnością. Myślę, że każdy musi się starzeć według własnego podejścia do życia, według własnej filozofii życiowej i myślę, że jeżeli ktoś wygląda w wieku czterdziestu kilku lat na dużo młodszą osobę, a nie jest to naciągane, nie jest to sztuczne, a tak wygląda moja żona - świetnie - to myślę, że nikt nie powinien mieć z tym najmniejszego problemu" - podkreślił.