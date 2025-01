Zeszły rok upłynął Małgorzacie Rozenek-Majdan pod znakiem różnych wyzwań, w tym tych natury sportowej. Wyemitowano program, w ramach którego celebrytka próbowała sił w rywalizacji z m.in. Łukaszem Kadziewiczem i Kajetanem Kajetanowiczem. Przygotowania relacjonowała w mediach społecznościowych. "Do godziny 8:00 mam zrobiony bieg i basen albo rower i basen, siłownia itd. Na tym etapie codziennie mam 2 jednostki treningowe, a 3 razy w tygodniu - 3. Wiem, że to dużo, ale też cel, który przed sobą postawiłam, mały nie jest. Rozpoczynanie dnia o 5 rano i trenowanie do 8 mocno mnie do tego celu przybliża" - opisywała swego czasu .

Reklama