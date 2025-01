Nie ma chyba fana sportu, który nie znałby Jakuba Rzeźniczaka . W latach 2008-2014 był on członkiem reprezentacji Polski w piłce nożnej mężczyzn , a jakiś czas temu zdecydował się na rozpoczęcie kariery w sportach walki. Wiele osób 38-latka kojarzy także ze względu na jego miłosne perypetie. Piłkarz i freak fighter w przeszłości był w wielu związkach, jednak każdy z nich kończył się rozstaniem. Dopiero kilka lat temu - jak sam twierdzi - odnalazł on miłość swojego życia.

Jakub Rzeźniczak otrzymywał szokujące wiadomości od hejtera. Prokuratura i policja już działają

Jak ujawnił sportowiec, on i jego małżonka zgłosili tę sprawę na policję. Do akcji wkroczyła także prokuratura, która zajęła się hejterem. Wkrótce potem Rzeźniczak otrzymał od wspomnianego wcześniej internauty obszerną wiadomość z przeprosinami. To właśnie ze względu na skruchę tej osoby 38-latek zdecydował się nie ujawniać tożsamości hejtera. Podkreślił jednak, że jeśli internauci podejmować będą kolejne próby zastraszania jego i jego bliskich, nie będzie się on wahał i ujawni ich dane.