Anastazja Potapowa to postać doskonale znana fanom tenisa. Młoda Rosjanka od dłuższego już czasu odnosi imponujące sukcesy na arenie międzynarodowej, w ostatnich latach na brak szczęścia narzekać nie mogła także w życiu prywatnym. W 2022 roku tenisistka ujawniła, że jest zakochana po uszy, a jej serce skradł Aleksander Szewczenko. W grudniu 2023 roku zakochani stanęli na ślubnym kobiercu , o czym poinformowali za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Anastazja Potapowa i Aleksander Szewczenko rozstali się. Rosjanka przerywa milczenie

Bajeczne życie tenisowej pary nie trwały jednak długo. We wrześniu ubiegłego roku fani zauważyli, że małżonkowie przestali obserwować się w mediach społecznościowych. Wówczas jednak żadne z nich nie zdecydowało się ujawnić powodu. Wiadomo było jedynie, że ich relacja przechodzi poważny kryzys.

Mimo zakończenia miłosnej relacji Rosjanka nie czuje nienawiści do swojego byłego już męża. Wręcz przeciwnie. "Życzę mu tylko tego, co najlepsze, bo na to zasługuje. (...) Również dla jego kariery, ponieważ jest bardzo utalentowany" - oznajmiła krótko.