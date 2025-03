Niebywały pomysł Polaka. Chce znaleźć się w Księdze Rekordów Guinnessa

Mikołaj Marczyk w drodze po rekord Guinnessa

"Miko" w środę 5 marca wyruszył w trasę - po opuszczeniu Łodzi uda się do Paryża, a następnie wróci do Polski. W wyznaniu tym nie byłoby pewnie nic fascynującego, gdyby nie fakt, że 29-latek trasę tę chce pokonać... na jednym zbiorniku paliwa. Obecnie rekord wynosi 2545,80 km. Plan polskiego sportowca zakłada podróżowanie drogami szybkiego ruchu oraz autostradami, co pozwolić ma na zachowanie płynnego przejazdu i zminimalizowanie konieczności postojów. Pierwotny plan zakłada, że Marczykowi uda się pokonać całą trasę w przeciągu od 35 do 45 godzin.