Wstrząsające wyznanie partnerki gwiazdora tenisa. Chcieli ją porwać

Morgan Riddle to obecnie jedna z najpopularniejszych WAGs tenisowych . Ona i Taylor Fritz zaczęli randkować podczas pandemii koronawirusa i od tamtej pory stali się nierozłączni. I to dosłownie - influencerka bowiem regularnie jeździ ze swoim ukochanym na tenisowe turnieje, a jej filmiki ze stylizacjami z kortów oglądają miliony ludzi na świecie.

27-latka aktywnie działa w mediach społecznościowych, gdzie dzieli się nowinkami z życia prywatnego i zawodowego. Tym razem Amerykanka zamieściła na Insta Stories kilka wpisów, w których opowiedziała o niebezpiecznych sytuacjach, jakie przytrafiły jej się w ubiegłym roku. Ujawniła m.in. że została porażona prądem , miała liczne zatrucia pokarmowe , wyłudzono od niej pieniądze , a także doświadczyła trzech włamań do wynajmowanych przez nią mieszkań . Na tym jednak się nie skończyło.

Morgan Riddle prawie została porwana. "Bądźcie czujne, panie"

Jak się okazuje, w ubiegłym roku 27-letnia Amerykanka towarzyszyła ukochanemu podczas turnieju w Acapulco. Wówczas przydarzyła jej się mrożąca krew w żyłach sytuacja. O mały włos nie została ona bowiem ofiarą porwania. "Próba porwania w Acapulco w zeszłym roku (przez mężczyznę stojącego za drzewem). On i inny mężczyzna gonili mnie wzdłuż plaży, musiałam biec sprintem i krzyczeć o pomoc do ochroniarzy w hotelu. Organizatorzy turnieju powiedzieli nam, żebyśmy nie wychodzili sami, ale ja chciałam zrobić zdjęcie zachodu słońca, więc to też była trochę moja wina. (...) Morał tej historii jest taki, że podróżowanie jest fajne, ale bądźcie czujne, panie" - podsumowała Riddle.