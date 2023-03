Bogatą w sukcesy karierę sportową (m.in. dwa medale olimpijskie w gimnastyce artystycznej) Aliny Kabajewej przyćmiła jej aktywność polityczna. Wstąpiła do partii Jedna Rosja i dość szybko znalazła się w kręgu ludzi najbliższych Władimirowi Putinowi. Dziś już mało kto ma wątpliwości, że ją i prezydenta Federacji Rosyjskiej łączy wyłącznie praca . O byłej sportsmence mówi się jako o " kochance Putina ", a nawet jako o " pierwszej damie Rosji ". Jednak ani ona ani on nigdy nie potwierdzili związku. W sferach domniemań pozostają również dyskusje o ich wspólnym potomstwie.

To, co wiadomo na pewno, to to że Kabajewa wiedzie życie dostatnie i pełne wygód. Choć jego szczegóły owiane są tajemnicą. Jej rąbka uchyla właśnie zespół niezależnych rosyjskich dziennikarzy śledczych. Dotarł on do zdjęć ogromnej willi, w której mieszkać ma kobieta oraz polityk (gdy akurat nie przebywa w Moskwie). Fotografie opublikowano na internetowych kanałach CNN.