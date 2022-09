Alina Kabajewa ma za sobą udaną karierę sportową. Zdobyła dwa medale olimpijskie w gimnastyce artystycznej (Sydney 2000, Ateny 2004) i wielokrotnie celebrowała mistrzostwo świata i Europy w swojej dyscyplinie. Tuż po zakończeniu kariery zajęła się polityką. W ten sposób zbliżyła się do Władimira Putina i dziś niemal nikt nie ma wątpliwości, że jest jego życiową partnerką. Niektórzy nazywają ją jego kochanką, inni żoną, a jeszcze inni tytułują ją "nieoficjalną pierwszą damą Rosji".

Sama Kabajewa już nieraz dawała wyraz swojej lojalności wobec dyktatora z Kremla. Zrobiła to również teraz .

Kabajewa próbuje pocieszyć sportowców, którzy płacą za wojnę Putina. Wyszło kuriozalnie

Kabajewa bardzo rzadko zabiera głos publicznie. A jak już to robi, to ostatnio zazwyczaj mówi się o jej kompromitacji. Zwłaszcza od czasu wybuchu wojny. Tak jest i tym razem. Była gimnastyczka wybrała się na ogólnorosyjski konkurs o nagrodę dziesięciokrotnej mistrzyni świata Olgi Kapranowej w regionie moskiewskim i mówiła o przyszłości gimnastyki artystycznej w Rosji .

Wykorzystała okazję, by w kremlowskim stylu zakląć rzeczywistość i spróbować zamydlić oczy Rosjanom. Z jej słów można wywnioskować, że co prawda rosyjski sport znajduje się właśnie w zapaści, lecz... nie ma się co martwić, bo przecież "w kraju też jest duża konkurencja".