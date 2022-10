Dzięki nieoficjalnemu, choć dość oczywistemu i trudnemu do ukrycia, związkowi z Władimirem Putinem Alina Kabajewa kojarzona jest już nie tylko jako mistrzyni w gimnastyce , ale też jako " pierwsza dama Rosji ". Była sportsmenka została zresztą formalnie uznana za osobę bliską prezydentowi Federacji Rosyjskiej i z tego względu wciągnięto ją na listę zagranicznych sankcji . Oprócz tego kilka dni temu podobna kara została nałożona na nią dekretem ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony oraz Wołodymyra Zełenskiego.

Spekuluje się, że kremlowski dyktator , chcą zadbać o bezpieczeństwo partnerki, już wydał polecenie ewakuacji jej do bunkru . Położenie schronu jest oczywiście ściśle tajne. Wedle przypuszczeń może on znajdować się w górach Jamantau, w okolicach Uralu Południowego.

Sytuacja przywodzi niektórym na myśl ostatnie dni Adolfa Hitlera , który w ucieczce przed sprawiedliwością, razem z żoną Ewą Braun , popełnił samobójstwo. Do analogii odniósł się jeden z ekspertów.

Ekspert wyjaśnia: Kabajewa nie zażyje trucizny, a Putin nie zdetonuje bomby atomowej

Czy sądzę, że Kabajewa, podobnie jak Ewa Braun, zabierze ze sobą truciznę? Bardzo w to wątpię...

Co więcej, jest przekonany, że Putin nie posunie się do użycia broni jądrowej. I to nie tylko z powodów militarnych. Wedle jego wiedzy prezydent Rosji został ostrzeżony, że jeśli zdecyduje się na tak ostateczny krok, "zostanie po prostu zabity".