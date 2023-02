Dawno minęły czasy, kiedy to Alina Kabajewa zachwycała sportowymi osiągnięciami. Zdobyła dwa medale olimpijskie w gimnastyce artystycznej (Sydney 2000, Ateny 2004), poza tym wielokrotnie triumfowała w mistrzostwach świata i Europy w swojej dyscyplinie. Jej dokonania przyćmiewają polityczne żądze. Była sportsmenka wstąpiła do partii Jedna Rosja, a potem zbliżyła się do Władimira Putina i dziś już raczej nikt nie ma wątpliwości, że jest jego życiową partnerką. Zresztą o jej relacjach z prezydentem Rosji może świadczyć fakt, że USA zdecydowały się nałożyć na nią sankcje. Uznano ją za ważną dla dyktatora z Kremla osobę.