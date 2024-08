Nadchodzą igrzyska paralimpijskie. Nowa nazwa, stare zawody

Igrzyska paralimpijskie zastąpiły paraolimpijskie. Skąd ta zmiana?

Już w najbliższą środę rozpoczną się igrzyska paralimpijskie w Paryżu. To już siedemnasta edycja zawodów dla sportowców, którzy na co dzień mierzą się z różnego rodzaju niepełnosprawnościami.

Prezes Polskiego Komitetu Paralimpijskiego o zmianie nazwy. "Nie mieliśmy wyjścia"

Igrzyska paraolimpijskie czy paralimpijskie? Kwestia nazewnictwa została uregulowana kilkanaście miesięcy temu. Wszystko rozpoczęło się w lipcu ubiegłego roku, gdy weszła w życie nowelizacja ustawy o sporcie. To ona doprowadziła do zmiany z "Międzynarodowego Komitetu Paraolimpijskiego" na "Międzynarodowy Komitet Paralimpijski", a sprawę rozwiązano w ten sam sposób względem krajowych komitetów. Nie ulega wątpliwości, że na tę zmianę naciskał Międzynarodowy Komitet Paralimpijski, choćby przez to, że w języku angielskim istnieją "Paralympic Games", a nie "Paraolympic Games".