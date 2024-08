Rekord kraju i wielki rewanż za Paryż w konkursie z Andrejczyk. Jeden rzut i po sprawie

Jeśli polscy kibice byli rozczarowani ósmym miejscem Marii Andrejczyk w finale olimpijskich zmagań oszczepniczek, to co dopiero mieli powiedzieć ci serbscy? Adriana Vilagoš w pięknym stylu zdobyła wicemistrzostwo Europy, tuż przed igrzyskami rzuciła 65.58 m w Diamentowej Lidze w Londynie, a w Paryżu... nie przebrnęła eliminacji, skończyła trzynasta. I to ona w Chorzowie pokazała, że nieudane igrzyska były przypadkiem, w pierwszej kolejce rzuciła 65.60 m, pobiła rekord Serbii.