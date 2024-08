Mistrzostwa świata bez Swobody? Polka wprost o swoich planach na 2025 rok

Polscy miłośnicy lekkoatletyki rozpieszczani są silnie obsadzonymi mityngami co najmniej parę razy w roku. Od kilku dobrych lat ten najbardziej prestiżowy gości na Stadionie Śląskim. Mowa o Memoriale Kamili Skolimowskiej, który odbywa się pod egidą Diamentowej Ligi. Gwarantuje to plejadę gwiazd na listach startowych. Zwłaszcza niedawno zakończona edycja przeszła do historii. Rekord świata w biegu na 3000 metrów pobił Jakob Ingebrigtsen. Najlepszy rezultat w historii skoku o tyczce uzyskał również Armand Duplantis.

