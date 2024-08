Fatalne wieści dla Probierza przed zgrupowaniem. Napłynęły z Anglii

Matty Cash w maju musiał przełknąć gorzką pigułkę, gdy Michał Probierz zdecydował się nie powołać prawego obrońcy na mistrzostwa Europy w Niemczech. To była zaskakująca decyzja, ale piłkarz przyjął ją z pokorą i zapowiedział pracę, by zasłużyć na grę podczas wrześniowych spotkań Ligi Narodów. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie będzie to możliwe - i to niezależnie od tego, czy selekcjoner biało-czerwonych zmienił na jego temat zdanie.